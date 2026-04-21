Confartigianato ai candidati sindaco | Chiediamo risposte concrete sulla Città metropolitana

Confartigianato ha rivolto un appello ai candidati sindaco in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, chiedendo loro risposte chiare riguardo alla gestione e allo sviluppo della Città metropolitana. La vittoria alle elezioni consentirà al nuovo primo cittadino di ricoprire entrambi i ruoli, quello di sindaco del comune e di presidente della Città metropolitana. La richiesta si concentra sulla necessità di proposte concrete per il territorio.

Chi vincerà le prossime elezioni comunali, in programma il 24 e 25 maggio, indosserà la fascia di sindaco di Venezia, ma anche quella della Città metropolitana. Da questo presupposto, il presidente di Confartigianato metropolitana di Venezia, Siro Martin, ha scritto una lettera-appello ai.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Mario Adinolfi candidato sindaco a Prato: “Chiediamo ai cattolici consensi per repulisti morale della città”PRATO – Mario Adinolfi candidato sindaco di Prato alle amministrative al voto il 24 e 25 maggio 2026.

"La città che vogliamo", un piano consegnato ai candidati sindacoIdee, progetti e proposte, sta ora ai due candidati sindaco soddisfarle, accogliere e dimostrare che siano realmente attuabili.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Confartigianato Imprese Arezzo e Cna organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco; Arezzo, confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziario; Gli imprenditori balneari incontrano i candidati sindaci di Comacchio; Confartigianato e ISIS Fermi: 106 nuovi iscritti e una sinergia che cresce.

Confartigianato Imprese Arezzo e Cna organizzano un incontro pubblico con i candidati a SindacoArezzo, 13 aprile 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di Arezzo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 ... lanazione.it

Confcommercio incontra i candidati a Sindaco della città di ArezzoArezzo, 10 aprile 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative, Confcommercio Firenze-Arezzo promuove un momento di confronto diretto tra i candidati a Sindaco della città di Arezzo e gli op ... lanazione.it

Confartigianato Trasporti: "Serve chiarezza sullo sciopero" facebook

Confartigianato, in Calabria oltre 9mila imprese nelle '4 A'. Ascioti: 'Il nodo è quello delle competenze, un lavoratore su due è difficile da reperire' #ANSA x.com