Santarcangelo Cna attacca | Parcheggi rifiuti e sicurezza servono risposte concrete

A Santarcangelo, la Cna ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di interventi concreti su questioni chiave come i parcheggi, i rifiuti e la sicurezza. La confederazione ha sottolineato come l’assenza di soluzioni tangibili abbia generato insoddisfazione tra gli operatori economici locali, evidenziando la necessità di interventi immediati per affrontare queste criticità.

“Come Cna esprimiamo forte preoccupazione e crescente insoddisfazione per l’assenza di risposte concrete sui temi cruciali per il tessuto economico di Santarcangelo". Sono queste le parole di Silvia Serra, segretaria di Cna Santarcangelo di Romagna, che interviene su alcune tematiche di stretta attualità tornate di recente sotto i riflettori della stampa locale. "Il problema dei parcheggi denunciato da anni dalle associazioni di categoria continua ad essere affrontato non con una visione strategica ma gestendo urgenze immediate: invece di aumentare l’offerta utilizzando in parte l’esistente quindi con l’ampliamento del parcheggio Francolini o con un progetto per il maggior utilizzo dell’Area Campana utilizzando navette di collegamento gratuito con il centro commerciale naturale, stessa cosa dal parcheggio della stazione”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Santarcangelo, Cna attacca: “Parcheggi, rifiuti e sicurezza, servono risposte concrete” Articoli correlati Sicurezza a Giugliano, Confcommercio scrive alla Prefettura: “Servono risposte concrete per città e commercio”Giugliano in Campania – Confcommercio Giugliano ha inviato in queste ore una richiesta formale di intervento alla Prefettura di Napoli per segnalare... Leggi anche: Polistena in protesta, sit-in permanente davanti all’ospedale: "Servono risposte concrete"