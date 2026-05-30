sicurezza duro scontro tra i due candidati

In vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, il confronto tra i due candidati rimasti in corsa, rappresentanti rispettivamente il centrodestra e il centrosinistra, si fa sempre più acceso. La discussione si concentra su temi di sicurezza, con dichiarazioni e posizioni che evidenziano un confronto diretto tra i due. Il dibattito pubblico si intensifica mentre gli elettori si preparano a scegliere il nuovo sindaco.

Si fa sempre più acceso, in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi per eleggere il nuovo sindaco, il confronto tra i due candidati rimasti in gara: Angelo Pasini (centrodestra e civiche) ed Emilia Muratori (centrosinistra e civiche). Ad attaccare è Emilia Muratori, che in una nota rileva tra l’altro: "Sulla sicurezza noi diciamo con chiarezza cosa faremo. Ora chiediamo a Pasini di fare altrettanto: dimostri di saper ottenere risultati dal suo Governo, non solo di agitare la paura. Il tema – prosegue Muratori - è sentito e va preso sul serio. Proprio per questo non servono slogan, ma scelte concrete: più personale, più presenza, più coordinamento, più prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Democrats PANIC as Nancy Mace Dismantles Their Agenda in Minutes

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