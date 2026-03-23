Momenti di tensione al Grande Fratello Vip tra Nicolò Brigante e Marco Berry, cosa è successo? È scoppiato un piccolo scontro tra loro nelle scorse ore. Piuttosto infastidito l'ex inviato de Le Iene ha duramente criticato l'atteggiamento del suo compagno di avventura. Chiacchierando con alcuni concorrenti gli ha dato del cogli*ne lasciando chiaramente intendere che non ha la maturità di un uomo a 33 anni. A detta sua la figlia 18enne ragiona con più intelligenza rispetto a lui. Durante il suo momento di sfogo il gieffino ha continuato a scagliarsi contro l'ex tronista di Uomini e Donne dicendo che è tutto fisico, a detta sua il suo cervello è un neurone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Marco Berry duro con Nicolò Brigante: “Questo cogli*ne”, è scontro tra i due

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