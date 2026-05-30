Un violento temporale si è abbattuto tra le aree dei Sicani, tra Agrigento e il Nisseno, con fulmini e pioggia intensa. I temporali si sono formati rapidamente, generando condizioni di rischio per chi si trovava sulla strada. Le precipitazioni hanno causato rallentamenti e possibili allagamenti, mentre i fulmini si sono concentrati nel cielo, creando un fenomeno meteorologico improvviso e intenso. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali danni o interventi di emergenza.

? Punti chiave Come si sono formati così velocemente questi temporali tra i Sicani?. Quali sono i rischi specifici per chi guida tra Agrigento e Nisseno?. Perché il calore accumulato oggi rende queste piogge così imprevedibili?. Dove bisogna cercare riparo immediato per evitare le scariche elettriche?.? In Breve Fenomeno causato dal forte riscaldamento del suolo sabato 30 maggio nei Monti Sicani.. Instabilità generata dal contrasto termico tra calore diurno e aria fresca in quota.. Necessaria cautela per la visibilità ridotta nelle aree montuose della provincia di Agrigento.. Monitoraggio radar consigliato per le aree interne tra Caltanissetta e l'agrigentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicani sotto i fulmini: scoppia il temporale tra Agrigento e Nisseno

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CHE FULMINI IN PIEMONTE 18/5/2026

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