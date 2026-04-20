Temporale nella notte a Milano | tuoni e fulmini squarciano la città

Durante la notte a Milano si sono verificati temporali con tuoni e fulmini che hanno attraversato la città. Un fronte di bassa pressione sulla Pianura Padana ha portato condizioni meteorologiche instabili e piogge intense. Sono stati registrati numerosi fulmini, e le raffiche di vento hanno causato disagi in alcune zone. Non sono stati segnalati danni significativi o interventi di emergenza. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione.

Un passaggio di bassa pressione sulla Pianura Padana determina un inizio settimana di tempo instabile in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporale nella notte a Milano: tuoni e fulmini squarciano la città Notizie correlate Perché i cani hanno paura dei tuoni: cosa succede davvero nelle loro teste durante un temporaleMolti proprietari di cani lo notano ogni volta che scoppia un temporale: il cane inizia a tremare, si nasconde sotto il tavolo, cerca disperatamente... Grandine, neve e tempesta di fulmini nella notte in Emilia Romagna: cosa è successoBologna, 31 marzo 2026 – Un temporale con pioggia incessante fulmini e tuoni si è abbattuto nella notte a Bologna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allerta meteo per pioggia e temporali forti; Temporale e grandine su Milano, chicchi fino 4 centimetri: Mai vista così grande ad Aprile; Allerta gialla per temporali prorogata fino alle 9 di martedì 14 aprile; Notte di pioggia torrenziale a Palermo, incidenti e strade allagate: un automobilista bloccato sul tettuccio. Forte temporale e fulmini nella notte a Milano: Caduti quasi 50mm in due ore. Allerta meteoContinua l'allerta meteo a Milano con forti temporali previsti anche oggi. Evacuata la comunità Ceas e chiusa via Vittorini. ilfattoquotidiano.it Grandine, neve e tempesta di fulmini nella notte in Emilia Romagna: cosa è successoFragoroso temporale nella notte a Bologna, chicchi di ghiaccio e graupel tra Forlì e Faenza e monte Romano (Ravenna) e Acquapartita (Forlì Cesena) innevati. La Diga di Ridracoli è tornata a tracimare ... msn.com Il temporale di ieri sera ha fatto abbassare le temperature. Ora 14 gradi, qui a Milano, da voi com’è il tempo #20aprile2026 - facebook.com facebook A breve un temporale.Cambia il cielo. x.com