Temporale nella notte a Milano | tuoni e fulmini squarciano la città

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte a Milano si sono verificati temporali con tuoni e fulmini che hanno attraversato la città. Un fronte di bassa pressione sulla Pianura Padana ha portato condizioni meteorologiche instabili e piogge intense. Sono stati registrati numerosi fulmini, e le raffiche di vento hanno causato disagi in alcune zone. Non sono stati segnalati danni significativi o interventi di emergenza. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione.

Un passaggio di bassa pressione sulla Pianura Padana determina un inizio settimana di tempo instabile in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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