Verona sotto i fulmini | temporale violento dal Garda scuote la città

Nella serata di lunedì 20 aprile 2026, Verona è stata interessata da un temporale che si è sviluppato nell’area del lago di Garda e si è spostato verso est. La città ha subito piogge intense accompagnate da numerosi fulmini, che hanno causato disagi e interruzioni in alcune zone. La perturbazione ha interessato anche altre parti della regione, generando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Una linea temporalesca nata nell’area del lago di Garda si è spostata verso est, colpendo Verona con piogge intense e frequenti fulmini in questa serata di lunedì 20 aprile 2026. Mentre il basso Garda e alcune zone della pianura hanno subito la caduta di chicchi di grandine, la città scaligera sta attraversando una fase di forte impatto visivo e sonoro senza aver ancora registrato fenomeni solidi. Dinamiche meteorologiche tra il Garda e la pianura veronese. Il sistema instabile ha preso forma nelle vicinanze del lago, muovendosi con decisione verso la città. Nel tragitto tra il bacino lacustre e l’area urbana, i rovesci sono stati particolarmente violenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona sotto i fulmini: temporale violento dal Garda scuote la città Notizie correlate Temporale nella notte a Milano: tuoni e fulmini squarciano la cittàUn passaggio di bassa pressione sulla Pianura Padana determina un inizio settimana di tempo instabile in Lombardia. Milano sotto i fulmini: tempesta notturna mette in crisi la cittàUn violento fenomeno atmosferico ha colpito la città di Milano durante le ore notturne, scuotendo i residenti con una serie di tuoni e fulmini...