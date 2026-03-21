Il responsabile della sicurezza ha risposto al padre del giovane aggredito, affermando che le istituzioni sono spesso inascoltate, ma che non tutti sono distratti. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla tutela dei cittadini e sulla necessità di mantenere unita la comunità di fronte a episodi di violenza. La discussione si è concentrata sulla capacità di protezione e sulla sensibilità alle sofferenze individuali.

Sicurezza, Cataneo risponde al papà del giovane aggredito: "Siamo inascoltati, ma non tutti siamo disattenti!" FOGGIA– "Una comunità deve essere capace di proteggere e riconoscere il dolore, tenendo unito ciò che rischia di spezzarsi". Con queste parole Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Foggia, risponde alle amare riflessioni del padre del ragazzo brutalmente picchiato da un branco di 15 minorenni sul treno Foggia-Bari. Un episodio di violenza che, secondo Cataneo, è l'espressione di un "homo homini lupus" che va contrastato con urgenza. "Non tutti, a livello istituzionale, sono disattenti", precisa il consigliere, ricordando come diverse proposte per la sicurezza urbana e ferroviaria siano state presentate da tempo, restando però in gran parte senza risposta, ad eccezione del presidio notturno di "Strade Sicure" a Foggia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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