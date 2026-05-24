Un uomo di 41 anni di Casalpusterlengo è morto annegato nel Trebbia. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe tuffato nel fiume e non avrebbe più riemerso. I soccorritori intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita. La vittima era in compagnia di alcuni amici, ma nessuno ha assistito alla scena. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Casalpusterlengo (Lodi), 24 maggio 2026 – Una domenica di relax, alla ricerca di un po’ di refrigerio dal primo “caldo” di stagione si è trasformata in tragedia questo pomeriggio a Marsaglia, nel Piacentino, dove un 41enne di nazionalità marocchina e residente a Casalpusterlengo ha perso la vita nel fiume Trebbia. L'uomo si era immerso intorno alle 14 per cercare riparo dal caldo vicino a una spiaggetta, ma non è più riemerso, facendo scattare l'allarme tra gli amici e i presenti. I soccorsi . Per ore i vigili del fuoco di Bobbio e Piacenza, insieme al Soccorso Alpino e al 118 supportato dall'elisoccorso di Parma, hanno scandagliato il letto del fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffa nel Trebbia e annega: muore 41enne di Casalpusterlengo

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