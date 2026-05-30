Si tassi chi può

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Stato ha avviato una campagna di tassazione che colpisce principalmente i cittadini e le imprese. Le nuove aliquote fiscali sono state applicate senza preavviso, aumentando le imposte su diversi settori. Non sono stati annunciati rimborsi o agevolazioni temporanee. La misura riguarda anche le attività commerciali di piccole e medie dimensioni, che si trovano ora a dover affrontare un incremento dei costi. La decisione è stata comunicata tramite un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

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Il predatore più feroce del pianeta, a parte l'essere umano, è lo Stato. «Sì, va bene: lo sapevamo già. E allora?» Eh allora. è che in questi giorni, come mezza Italia, siamo alle prese con la dichiarazione dei redditi, e ci prendiamo sempre una rabbia. Primo, per i soldi che ci chiedono; secondo, perché a chiunque lo diciamo ci risponde: «Eh, se tutti pagassero le tasse, pagheremmo meno». Ecco: chi dice così è il vero evasore. Dalla realtà. La verità è che se tutti pagassero le tasse che sono bellissime quando governa la sinistra e sono una rapina quando governa la destra semplicemente lo Stato incasserebbe di più. Dopodiché se va bene (raramente) gestirebbe meglio i servizi pubblici; se va male (quasi sempre) sprecherebbe più soldi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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