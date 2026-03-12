In una trasmissione televisiva, il procuratore Nicola Gratteri si è mostrato mentre leggeva dal suo telefonino un'intervista inesistente attribuendola a Giovanni Falcone, un grande magistrato. La scena ha suscitato attenzione e commenti tra gli spettatori, che hanno osservato il suo gesto durante la trasmissione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a quanto successo in quell'occasione.

Scena uno. Il procuratore Nicola Gratteri si presenta in tv e legge dal suo telefonino un'intervista inesistente a Giovanni Falcone, attribuendo a quel grande magistrato cose da lui mai dette né pensate. Scena due. Il procuratore Gratteri si ripresenta in un'altra tv e, in scioltezza, qualifica come mafiosi e massoni deviati i sostenitori del Sì al referendum. La cosa è stata poco notata: ma (guarda che «cultura della giurisdizione».), una volta presa la rincorsa, il magistrato mette nel mazzo dei cattivi per il Sì anche «gli imputati e gli indagati», cioè cittadini da considerare innocenti secondo quella Costituzione che proprio lui e i suoi colleghi brandiscono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'è chi può e chi non può, Gratteri può proprio tutto? Immagina se…

Articoli correlati

Chi può essere chiamato in guerra, l’età massima e chi può rifiutarsi in ItaliaLe immagini che arrivano dall’Iran dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno riacceso una domanda che sembrava archiviata dall’inizio degli...

“Ecco chi non può votare…”. Mulè ironizza sulle parole di GratteriIl vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, responsabile della campagna referendaria per il Sì di Forza Italia, replica con ironia alla...

Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

Una raccolta di contenuti su C'è chi può e chi non può Gratteri può...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Gratteri contro Il Foglio. Costante: Le minacce violano l'articolo 21 - FNSI; Da Meloni a Gratteri, tra meme e scontri ideologici: Per sempre sì diventa un caso politico (di A. Marrocco); Fnsi e UniRai contro Gratteri: non si può minacciare la libertà di stampa; Capezzone: c’è chi può e chi non può, Gratteri può proprio tutto? Immagina se….

Tajani scarica Bartolozzi ma attacca Gratteri: Mi fa paura. Scontro totale sul referendumTajani prende le distanze da Bartolozzi ma attacca Gratteri: Mi fa paura. Nuovo scontro politico sul referendum e sulla libertà di stampa ... affaritaliani.it

Da Gratteri a Ranucci e Rosy Bindi: ecco chi voterà no al referendumAttori, comici, intellettuali, pm e firme dell’establishment culturale. Il fronte del No al referendum sulla giustizia può contare su un parterre di volti noti da tempo in campo per orientare l’opin ... ilgiornale.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo "FAREMO I CONTI" - L'avvertimento di Gratteri - facebook.com facebook

Il procuratore della Repubblica di Napoli Gratteri alla giornalista che chiedeva spiegazioni sul fatto che avesse attribuito falsamente a Sal Da Vinci l’intenzione di votare No al referendum ha risposto: “Con voi del Foglio faremo i conti dopo il referendum, stend x.com