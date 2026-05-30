Si sposeranno a Carlantino | festa in piazza con tutto il paese Il futuro marito è di Taranto

Un matrimonio si terrà a Carlantino con una festa in piazza aperta a tutto il paese. Lo riferisce il TGR Rai Puglia. Il futuro sposo, di 42 anni, è originario di Taranto. La cerimonia è prevista nel centro del paese, dove si svolgeranno le celebrazioni pubbliche. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della regione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo a data o altri aspetti dell’evento.

La storia è raccontata dal tgr Rai Puglia. Il futuro sposo ha 42 anni ed è di Taranto. Si chiama Gianni. La futura sposa, 31 anni, è di Carlantino. Si chiama Serena. Come per tradizione i nubendi, che vivono a Bari, si sposeranno nel paese di lei. Non hanno voluto solo parenti e amici al matrimonio. Dopo la messa, festa in piazza. Ci sarà tutto il paese. Carlantino, paese del foggiano famoso per l'affaccio sull'invaso di Occhito, ha poco meno di ottocento abitanti. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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