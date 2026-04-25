Festa grande ad Alviano per la vittoria del campionato | In poco tempo abbiamo ridato entusiasmo a tutto il paese

Da ternitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Alviano si è celebrata una grande festa per la vittoria del campionato. La squadra locale ha portato entusiasmo nel paese, con numerosi tifosi presenti per la premiazione e i festeggiamenti. In un contesto nazionale segnato da risultati sportivi deludenti, questa vittoria ha rappresentato un momento di gioia e unione per la comunità. La celebrazione ha coinvolto tutta la cittadina, con eventi e raduni pubblici per condividere il traguardo raggiunto.

In un momento in cui il racconto del calcio in Italia è caratterizzato soprattutto dalla narrazione di fallimenti sportivi o societari - dalla Nazionale che continua a mancare la qualificazione ai Mondiali fino sul locale alle difficoltà di realtà storiche come la Ternana - esistono storie che.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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