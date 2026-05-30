Un incidente stradale si è verificato questa notte a Quarrata, in provincia di Pistoia, causando la morte di un giovane di 24 anni. Un'auto si è ribaltata, e il conducente ha perso la vita. Un altro giovane, presente nell’auto, è rimasto ferito in modo grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino e sono in corso verifiche sulla dinamica.

Quarrata (Pistoia), 30 maggio 2026 – Ancora un terribile lutto ha colpito la città di Quarrata dove Edoardo Venturini, 24 anni, residente a Valenzatico, ha perso la vita in un incidente d’auto intorno alle 3 del mattino di oggi, sabato 30 maggio. Gravemente ferito l’altro ragazzo che era in macchina con lui, ventunenne e residente a Casini. Ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni e prognosi riservata all’ospedale San Jacopo, il ragazzo presenta un quadro clinico compromesso perché ha riportato numerosi traumi, ha subito un delicato intervento ed è in coma farmacologico. L’incidente è avvenuto in viale Europa, nella frazione di Campiglio, davanti al mobilificio Branchetti e non ci sono altri mezzi coinvolti a parte l’auto su cui stavano viaggiando i due giovani, una Hyundai i10 guidata da Venturini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ribaltano con l’auto, Edoardo perde la vita a 24 anni. L’amico ora è grave

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