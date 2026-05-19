Perde il controllo dell’auto e si schianta | grave una donna di 71 anni

Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio comunale di Roccastrada. Secondo quanto riferito, l’auto ha perso il controllo, si è schiantata e ha provocato ferite serie alla conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna in ospedale. La strada coinvolta è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle autorità. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

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ROCCASTRADA – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (18 maggio) nel territorio comunale di Roccastrada, dove un’automobilista è rimasta ferita in modo serio dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 22. Il sinistro, che ha visto coinvolta un’unica vettura, si è consumato in via Roma a Roccatederigh i. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la conducente – una donna di 71 anni – ha perso stabilità finendo per schiantarsi. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediata attivazione della macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si schianta: grave una donna di 71 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Motorista perde controle e bate contra empresa na Avenida Minas Gerais em Apucarana. Sullo stesso argomento Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore a 71 anniORBETELLO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi (9 aprile) in località La Polverosa, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 71 anni ha... Cervaro, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: ferita una donnaPaura nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Casilina Sud, nel territorio comunale di Cervaro, per un incidente stradale che ha visto coinvolta... L’amico perde il controllo dell’auto e si schiantano contro un muro: muore a 21 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com L’amico perde il controllo dell’auto che si schianta contro un muro: Mattia Augliaro muore a 21 anniL’impatto è stato così violento che la parte anteriore dell’utilitaria è andata completamente distrutta. A bordo dell’auto tre giovani: la vittima seduta sul ... milano.repubblica.it Perde il controllo dell’auto, che si rovescia su un fianco: illesoUn'auto è uscita di strada, finendo su un fianco, poco prima delle 17 a Breganze lungo via Montegoggio, la strada che conduce a San Giorgio di Perlena. ecovicentino.it Il camion perde il controllo. È finito perfettamente a scivolare in una stazione di servizio reddit