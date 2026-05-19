Perde il controllo dell’auto e si schianta | grave una donna di 71 anni
Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio comunale di Roccastrada. Secondo quanto riferito, l’auto ha perso il controllo, si è schiantata e ha provocato ferite serie alla conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna in ospedale. La strada coinvolta è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle autorità. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.
ROCCASTRADA – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (18 maggio) nel territorio comunale di Roccastrada, dove un’automobilista è rimasta ferita in modo serio dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 22. Il sinistro, che ha visto coinvolta un’unica vettura, si è consumato in via Roma a Roccatederigh i. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la conducente – una donna di 71 anni – ha perso stabilità finendo per schiantarsi. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediata attivazione della macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Motorista perde controle e bate contra empresa na Avenida Minas Gerais em Apucarana.
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