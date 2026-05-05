Escono con l' auto fuori strada e si ribaltano | 29enne è grave ai Riuniti ferita l' amica 24enne

Nel primo pomeriggio di lunedì 4 maggio, un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 64, coinvolgendo due giovani di San Ferdinando di Puglia. L’auto con a bordo i due ragazzi è uscita di strada e si è ribaltata. Il conducente di 29 anni si trova in condizioni critiche nei reparti di rianimazione dell’ospedale, mentre la sua amica di 24 anni ha riportato ferite meno gravi.

Un ragazzo 29enne di San Ferdinando di Puglia, nella tarda mattinata di lunedì 4 maggio, è rimasto coinvolto insieme ad un'amica 24enne in un terribile incidente stradale autonomo sulla strada provinciale 64. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata nei campi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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