Nella zona di via dell’Artiglio a Savarna, un divieto di sosta e fermata è stato istituito nel campo agricolo comunale. L’assessore alla viabilità ha spiegato che questa decisione non deriva da imposizioni esterne né da decisioni politiche. La misura riguarda esclusivamente l’area di competenza comunale e il divieto si applica alle auto che si vogliono parcheggiare in quella zona. Attualmente, non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o modifiche future.

Assessore alla viabilità Massimo Cameliani, c’è scompiglio in via dell’Artiglio a Savarna. Come mai il Comune ha messo quel divieto di sosta e di fermata? "Non è stato catapultato dall’alto e non c’è nessuna volontà politica dietro. Una parte dei residenti da tanto tempo chiedeva un intervento perché si lamentava per la poca sicurezza nella via, dei parcheggi selvaggi quando c’erano eventi di richiamo al campo sportivo. E così siamo intervenuti di fronte a ripetute richieste semplicemente applicando il codice della strada". Cioè? "Via dell’Artigilio è stretta e con le auto parcheggiate ambo i lati i mezzi di soccorso ad oggi non possono arrivare al campo sportivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Si potrà lasciare l’auto nel campo agricolo del Comune"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TYM Utility Tractor Sales Up 300%. New Models Revealed

Notizie e thread social correlati

Salento: arrestato 55enne con erba in casa e nel campo agricoloI carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni nel Salento, trovandolo in possesso di marijuana sia in casa che in un terreno agricolo di sua...

L’Anagrafe del Comune di Caino chiude perché senza personale: “Non si potrà più nascere e morire”L'Ufficio Anagrafe del Comune di Caino, in provincia di Brescia, ha annunciato la chiusura a causa della mancanza di personale.

Argomenti più discussi: Si potrà lasciare l’auto nel campo agricolo del Comune; Nutrizione e metabolismo | Perché l’obesità infantile può lasciare un’impronta biologica; 2 giugno 2026 | 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana; Pantaleo Corvino verso l’addio, il re de talent scout può lasciare il Lecce dopo l’ultima impresa.

[MilanNewsIT] Ibra Jr tornerà al Milan: ha giocato solo 76 minuti con l'Ajax reddit

Così potrà fare il pianterello, cosa esclusa se se ne andasse di sua iniziativa. Pianterello, la cosa più di Destra che esiste. A conferma… x.com