I carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni nel Salento, trovandolo in possesso di marijuana sia in casa che in un terreno agricolo di sua proprietà. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti numerosi esemplari di piantine di cannabis e un consistente quantitativo di sostanza già essiccata. Le forze dell'ordine hanno sequestrato tutto il materiale e sottoposto l'uomo a fermo, continuando le indagini sulla sua attività di coltivazione.

? Cosa scoprirai Come faceva l'uomo a nascondere la coltivazione nei campi?. Cosa hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione del terreno?. Perché le indagini si sono estese dalla casa al campo agricolo?. Quali dettagli hanno rivelato i sequestri sulla gestione dello spaccio?.? In Breve Sequestrati 35 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish a Ortelle.. Indagine condotta dai Carabinieri della stazione di Poggiardo e Compagnia di Maglie.. Ritrovate 20 piante di marijuana coltivate illegalmente in un campo agricolo.. Sospettato posto agli arresti domiciliari per detenzione di stupefacenti nel basso Salento.. I Carabinieri della stazione di Poggiardo hanno arrestato un uomo di 55 anni residente a Ortelle ieri, dopo aver scoperto una coltivazione clandestina e droga pronta per la vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento: arrestato 55enne con erba in casa e nel campo agricolo

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