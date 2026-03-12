L'Anagrafe del Comune di Caino chiude perché senza personale | Non si potrà più nascere e morire

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Caino, in provincia di Brescia, ha annunciato la chiusura a causa della mancanza di personale. Il sindaco ha comunicato che non sarà più possibile effettuare registrazioni di nascite, decessi o matrimoni presso l'ufficio. La decisione sarà effettiva a partire dalla data odierna, lasciando i cittadini senza un servizio fondamentale per le pratiche civili.

All'Ufficio Anagrafe del Comune di Caino (Brescia) non c'è personale ed è quindi costretto a chiudere: "Vietato nascere, morire e sposarsi", scrive il sindaco, che Fanpage.it ha intervistato, su un cartello.