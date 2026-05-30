Le ricerche del corpo di una donna scomparsa 14 anni fa sono riprese nelle colline lucchesi, con l’indagato il marito, ex frate. Gli scavi, iniziati da poco, hanno riacceso i ricordi di un caso simile, quello di una scomparsa avvenuta anni fa in Sicilia. La polizia ha condotto nuove verifiche sul terreno, senza ancora trovare tracce certe. La procura ha aperto un fascicolo e proseguito le indagini, mantenendo il massimo riserbo.

Paula Andrea come Roberta Ragusa? I primi colpi di ruspa sulle colline lucchesi hanno inevitabilmente risvegliato i fantasmi del passato. Non solo perché torna a galla la scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, la donna, di origine sudamericana, conosciuta anche come Rosita, all’epoca 34enne, sparita nel nulla lasciando la sua abitazione e senza portare con sé il cellulare, nel novembre 2012 a Farneta: del caso che la Procura di Lucca ha riaperto dopo quasi quattordici anni parleremo a breve. Donna scomparsa a Farneta nel 2012: il caso si riapre all’ombra del mistero di Roberta Ragusa. Ma anche perché quando le ricerche si sono concentrate nei pressi della Certosa di Farneta, il pensiero di molti è andato subito a Roberta Ragusa, l’imprenditrice svanita nel nulla, sempre in Toscana (in provincia di Pisa ), e nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Si cerca il corpo di una donna scomparsa 14 anni fa: indagato il marito (ex frate). E l’ombra del caso Ragusa aleggia sugli scavi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Federica Torzullo, la donna scomparsa a Roma: indagato per omicidio il marito

Notizie e thread social correlati

Rosita, la verità è sepolta a Farneta? Si cerca il corpo della giovane donna scomparsa 14 anni fa, c’è un indagatoA quasi quattordici anni dalla scomparsa, gli investigatori stanno cercando il corpo di una donna scomparsa da Farneta.

Lucca, nuovi scavi a Farneta: si cerca la donna scomparsa 14 anni faGli scavi a Farneta sono ripresi in un’area vicino alle abitazioni, dove gli inquirenti cercano una donna scomparsa 14 anni fa.

Temi più discussi: Il mistero del cadavere nel terreno: si cerca una donna scomparsa, esclusa la pista Roberta Ragusa; A Lucca si scava a caccia di un cadavere di donna scomparsa anni fa: una segnalazione riapre il caso; Conclusa la manifestazione Vigilando in sicurezza; Ricerche di cadavere a Lucca, potrebbe essere donna scomparsa da anni.

Lucca, si cerca il corpo di una donna a Farneta: potrebbe essere quello di Rosita, 35enne scomparsa 14 anni faA Lucca, nella frazione di Farneta, proseguono gli scavi coordinati da Procura e Squadra mobile per cercare il corpo di una donna scomparsa 14 anni fa ... fanpage.it

Rudjer Boškovi? — uno dei più importanti scienziati del suo tempo e uno dei 100 serbi più illustri. Era un creatore universale: filosofo, matematico, astronomo, fisico, ingegnere, pedagogista, geologo, architetto, archeologo, costruttore, ottico, diplomatico, viagg reddit

Il mistero del cadavere nel terreno: si cerca una donna scomparsa, esclusa la pista Roberta RagusaProseguono gli interventi di scavo a Farneta. Polizia e vigili del fuoco al lavoro con l’aiuto dei cani molecolari. Forse una signora di cui non si hanno notizie dal 2012 ... lanazione.it