Gli scavi a Farneta sono ripresi in un’area vicino alle abitazioni, dove gli inquirenti cercano una donna scomparsa 14 anni fa. I cani molecolari hanno contribuito a restringere il campo di ricerca, individuando tracce che hanno portato alla decisione di effettuare nuovi scavi. Al momento non sono stati rivelati dettagli sugli indizi trovati o sulle persone coinvolte. Le operazioni sono ancora in corso.

? Domande chiave Quali nuovi indizi hanno portato gli inquirenti a scavare vicino alle case?. Come hanno aiutato i cani molecolari a restringere il campo di ricerca?. Perché questo caso richiama le sparizioni di Claudia e Maddalena nel 2010?. Dove si sposteranno gli scavi se non emergono tracce a Farneta?.? In Breve Ricerca condotta con escavatore dei Vigili del Fuoco e cani molecolari a Farneta.. Riferimento al caso 2010 di Claudia Carmazzi e Maddalena Semeraro a Torre del Lago.. Analogie con la scomparsa 2012 di Roberta Ragusa nella zona del Pisano.. Possibile spostamento indagini verso altre aree del territorio lucchese dopo gli scavi.. La squadra mobile di Lucca ha ordinato nuovi scavi nel terreno a Farneta per cercare il corpo di una donna del Sud America scomparsa 14 anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, nuovi scavi a Farneta: si cerca la donna scomparsa 14 anni fa

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