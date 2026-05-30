Shock nel Labour | dimissioni di Streeting e crisi per Starmer

Notizia in breve

Il segretario del Labour si è dimesso, causando una crisi interna nel partito. La decisione è avvenuta dopo una serata al cinema che ha rivelato tensioni tra i membri. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali manovre o complotti contro il leader del partito. La situazione ha portato a una destabilizzazione immediata, con discussioni aperte tra gli esponenti del partito sulle prossime mosse da adottare.