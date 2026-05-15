La situazione nel Partito Laburista si è fatta più complessa, con alcuni membri che criticano apertamente la leadership. Dopo una recente sconfitta elettorale, alcuni esponenti si sono espressi contro le scelte del segretario, portando a un aumento dei dissensi interni. Un nuovo confronto tra le fazioni si sta delineando, con un politico che ha deciso di mettere in discussione le decisioni della guida. La dinamica tra le diverse correnti si fa più accesa, creando tensioni che si riflettono anche sulla scena pubblica.

Cresce la tensione nel Labour. Anzi: si combatte una vera e propria guerra civile. Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio il ministro della Sanità, Wes Streeting, 43 anni, esponente della destra laburista, ha annunciato ieri le sue dimissioni formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera aperta inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver "perso fiducia" nella leadership del primo ministro. Invita quindi il premier a un ripensamento sul rifiuto a dimettersi o a fissare un termine per le sue dimissioni "È ormai chiaro –... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra nel Labour. Starmer perde pezzi. E Streeting lo sfida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zack Polanski SNAPS! FURIOUS 4-Letter Rant After Cabinet Minister ACCUSED Him Of Being A CON ARTIST!

Sullo stesso argomento

Labour, tregua per Starmer: Streeting ha il sostegno di 81 deputati? Domande chiave Chi sono gli 81 deputati pronti a sfidare Keir Starmer? Come può Streeting forzare un passaggio di consegne concordato? Perché la...

Leggi anche: Uk, nuove dimissioni nel governo Starmer: il ministro della Salute Streeting lascia e prepara la corsa al vertice dei Labour. I possibili candidati

scenarieconomici.it/regno-unito-we… Crisi a Londra: Wes Streeting lascia il governo e apre la caccia a Keir Starmer. Tra tagli al welfare e caos interno, il Labour è in guerra civile. Burnham, Rayner o Miliband? La sfida per il numero 10 è aperta. #UKPolitic x.com

Il Labour di Starmer subisce enormi perdite mentre il partito di destra radicale Reform guadagna nelle elezioni nel Regno Unito reddit

Uk, nuove dimissioni nel governo Starmer: il ministro della Salute Streeting lascia e prepara la corsa al vertice dei Labour. I possibili candidatiWes Streeting è il quinto ministro a dimettersi. Con Rayner e Burnham, la corsa alla leadership Labour è aperta. ilfattoquotidiano.it

Starmer si affida al Discorso del Re, ma nel Labour ormai è guerraNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch