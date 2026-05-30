Le Nazioni Unite hanno inserito Israele e Russia nella blacklist degli abusi sessuali in guerra, dopo la pubblicazione di un rapporto del Consiglio di sicurezza. Tra le altre entità segnalate ci sono anche gruppi armati. La lista include paesi e gruppi coinvolti in casi di violenza sessuale durante i conflitti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si basa sui dati raccolti nel rapporto. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente la decisione.

Le Nazioni Unite hanno inserito Israele e Russia nella blacklist degli abusi sessuali in guerra a seguito della pubblicazione di un rapporto del Consiglio di sicurezza. Il dossier, intitolato Conflict-related sexual violence, è datato 21 aprile 2026 ed è composto da 35 pagine in cui vengono descritti episodi di violenza sessuale avvenuti nel corso dei conflitti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le Nazioni Unite hanno verificato abusi sessuali su 31 palestinesi, tra uomini, donne e bambini, provenienti dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania occupata, tra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Shock del rapporto Onu sulle guerre: Israele e Russia finiscono nella “blacklist” degli abusi sessuali insieme ai gruppi armati

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