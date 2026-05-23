Rapporto ONU sulle mafie | 95mila omicidi ogni anno numeri pari alle vittime dei conflitti armati

Da dayitalianews.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni anno, le mafie causano circa 95.000 omicidi nel mondo, un numero pari alle vittime di conflitti armati. È quanto emerge dal primo rapporto globale dell’UNODC sulle organizzazioni criminali, presentato a Palermo. Il documento analizza le attività criminali e la diffusione delle mafie in vari paesi, evidenziando l’alto numero di vittime. Nessuna informazione viene fornita su eventuali responsabilità o misure adottate.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentato a Palermo il primo rapporto globale dell’UNODC sulle organizzazioni criminali. Le mafie continuano a rappresentare una delle principali minacce globali. Secondo il primo rapporto mondiale dell’UNODC, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, dal 2000 a oggi le organizzazioni criminali hanno provocato circa 95mila morti ogni anno, un numero che equivale alle vittime annuali delle guerre nel mondo. A presentare il documento a Palermo è stato Giovanni Gallo, responsabile della sezione dell’ONU dedicata al contrasto del crimine organizzato, durante le iniziative per l’anniversario della strage di Capaci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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