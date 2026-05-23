Rapporto ONU sulle mafie | 95mila omicidi ogni anno numeri pari alle vittime dei conflitti armati
Ogni anno, le mafie causano circa 95.000 omicidi nel mondo, un numero pari alle vittime di conflitti armati. È quanto emerge dal primo rapporto globale dell’UNODC sulle organizzazioni criminali, presentato a Palermo. Il documento analizza le attività criminali e la diffusione delle mafie in vari paesi, evidenziando l’alto numero di vittime. Nessuna informazione viene fornita su eventuali responsabilità o misure adottate.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentato a Palermo il primo rapporto globale dell’UNODC sulle organizzazioni criminali. Le mafie continuano a rappresentare una delle principali minacce globali. Secondo il primo rapporto mondiale dell’UNODC, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, dal 2000 a oggi le organizzazioni criminali hanno provocato circa 95mila morti ogni anno, un numero che equivale alle vittime annuali delle guerre nel mondo. A presentare il documento a Palermo è stato Giovanni Gallo, responsabile della sezione dell’ONU dedicata al contrasto del crimine organizzato, durante le iniziative per l’anniversario della strage di Capaci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
BOSS E PENTITI DAVANTI AI GIUDICI: DI GATI, SIINO, FRANZESE E GIUFFRE AL PROCESSO MESSINA DENARO EP1
Sullo stesso argomento
Mafie nel mondo, presentato il rapporto Onu: "95mila omicidi all'anno, pari alle vittime delle guerre""Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95mila persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente...
Mafie, 95mila morti l'anno nel mondo: come le vittime delle guerre«Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95mila persone all'anno , pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente...
Il rapporto mondiale Onu sulle mafie: '95mila omicidi all'anno, quanto le vittime delle guerre' x.com
Dal 2000 a oggi le #mafie mondiali hanno ucciso 95mila persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Dato decisamente allarmante secondo il Rapporto mondiale #ONU: falso il mito secondo cui le organizzazioni criminali ricorrono m facebook
Rapporto Onu: mafie responsabili di 95mila morti l’anno, come tutte le guerre. Violenza e droga il collanteIl rapporto non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza ... blitzquotidiano.it
Rapporto mondiale Onu sulle mafie: 95mila omicidi all'anno, quanto le vittime di guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Rapporto mondiale Onu sulle mafie: 95mila omicidi all'anno, quanto le vittime di guerre ... tg24.sky.it