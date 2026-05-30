Shock al Roland Garros | Djokovic cede al giovane Fonseca

Djokovic è stato eliminato al Roland Garros da Fonseca, che ha vinto il match al quinto set. Dopo aver perso i primi due set, il serbo ha mostrato segni di affaticamento fisico, con un problema al ginocchio che ha influenzato la sua performance. Fonseca ha approfittato della situazione, ottenendo punti chiave nel finale. La partita si è conclusa con il giovane in vantaggio, dopo aver recuperato due set e conquistato l’ultimo in modo decisivo.

? Domande chiave Come ha fatto Fonseca a ribaltare il match nel quinto set?. Quale dettaglio fisico ha causato il crollo di Djokovic dopo due set?. Perché la velocità della prima di Fonseca ha neutralizzato il serbo?. Cosa ha dichiarato Djokovic sul suo futuro dopo questa sconfitta?.? In Breve Fonseca ha servito tre ace consecutivi tra i 215 e i 220 kmh.. Djokovic ha sofferto un infortunio alla spalla avvenuto tre mesi fa.. Il brasiliano ha ottenuto il break decisivo al terzo set sul 3-1.. Il serbo valuta la partecipazione al Roland Garros del prossimo anno.. Novak Djokovic cede al terzo turno del Roland Garros contro Joao Fonseca dopo aver perso due set di vantaggio in una sfida fisica e tecnica conclusasi con la sconfitta del serbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ROLAND GARROS DRAW SHOCK! | Sinner & Djokovic on Opposite Sides of the Draw!

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