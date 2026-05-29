Roland Garros oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno | orario precedenti e dove vederla

Oggi, al terzo turno di Roland Garros, Djokovic sfida il brasiliano Joao Fonseca. La partita si svolge nel torneo di tennis su terra battuta a Parigi. Djokovic, che ha vinto già due set nelle prime due partite, affronta Fonseca, che ha eliminato un avversario al secondo turno. La sfida è visibile sui canali sportivi dedicati e online.

(Adnkronos) – Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il serbo affronta il brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno del torneo parigino. Il serbo è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Valentin Royer, mentre il sudamericano ha avuto la meglio su Dino Prizmic. Ecco orario, precedenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Djokovic vs Fonseca | French Open 2026 | Tennis Talk Preview

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