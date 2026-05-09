Inaspettatamente, il tennista ventenne Prizmic ha superato Djokovic al Foro Italico, vincendo il match e portando a casa un risultato sorprendente. Durante il gioco, Prizmic ha recuperato da una posizione sfavorvole e ha conquistato punti decisivi nel terzo set. La sconfitta di Djokovic potrebbe influenzare la sua partecipazione al prossimo torneo di Parigi, che si svolge sul campo di scena del Roland Garros.

? Punti chiave Come ha fatto il ventenne Prizmic a ribaltare il match?. Quali sono le conseguenze della sconfitta per il Roland Garros?. Chi sono i nuovi protagonisti del tennis italiano dopo Arnaldi?. Dove si giocherà il nuovo torneo ATP 250 previsto nel 2028?.? In Breve Matteo Arnaldi batte De Minaur in tre set al Foro Italico.. Sinner affronta Ofner mentre Binaghi annuncia nuovo ATP 250 a Milano nel 2028.. Nuovo torneo su erba riceve finanziamento da 10 milioni di euro.. Temporali hanno causato disagi logistici durante le giornate di gioco a Roma.. Il Foro Italico di Roma registra l’uscita di Djokovic al primo turno contro il giovane Dino Prizmic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock al Foro Italico: Djokovic cede al giovane Prizmic

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