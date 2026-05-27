Tra sfruttamento irregolarità e condizioni disumane quanto il lavoro dignitoso è oggi al centro del dibattito pubblico?

Il lavoro in condizioni disumane, caratterizzato da sfruttamento e irregolarità, è al centro di un dibattito pubblico che coinvolge diverse istituzioni e organizzazioni. Si discute delle modalità di contrasto a pratiche lavorative illegali e delle misure per garantire condizioni dignitose. La questione riguarda anche la tutela dei lavoratori più vulnerabili e la lotta contro le violazioni delle norme sul lavoro. La discussione si focalizza su come migliorare le normative e il rispetto delle leggi esistenti.

TESTO di Elis Viettone del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 27 aprile 2026 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” recita il primo articolo della Costituzione, mentre nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è il Goal 8 “ Lavoro dignitoso e crescita economica” a dettagliare che significa tutelare i lavoratori garantendo al contempo prosperità economica”. A pochi giorni dalla Festa dei Lavoratori, a partire dalle inchieste giudiziarie su Glovo e Deliveroo, dedichiamo questa puntata a guardare da vicino il mondo del lavoro nel nostro Paese e quanto sfruttamento e diritti siano al centro del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Indian Quarry Workers Abuse Case EKAA HRIM Company Said This

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