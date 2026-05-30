Una donna di 28 anni, ex concorrente del Grande Fratello, è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato per aver sfregiato il fidanzato durante una lite. La condanna riguarda lesioni aggravate e permanenti. La vicenda si è svolta in provincia di Lucca, dove la donna risiede. La sentenza è stata emessa sulla base delle prove raccolte nel procedimento giudiziario.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, Yulia Naomi Bruschi, 28 anni, ex concorrente del Grande Fratello con origini cubane e residente ad Altopascio, in provincia di Lucca, è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate e permanenti. La vittima è il suo ex fidanzato Simone Costa, 43 anni, imprenditore nel settore della ristorazione nel centro storico di Lucca, rimasto permanentemente sfregiato in volto. Costa aveva conosciuto Yulia proprio mentre lei lavorava alle sue dipendenze occupandosi della gestione degli spazi esterni del suo locale. Il caso risale all’11 settembre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sfregia il fidanzato durante una lite: ex concorrente del GF condannata a 2 anni e 4 mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex concorrente del Grande Fratello sfregiò il fidanzato: Yulia Naomi Bruschi condannata a 2 anni e quattro mesiYulia Naomi Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato per aver...

Lite per il fidanzato, condannata la ragazza che ha accoltellato una coetanea: un anno e quattro mesi di carcereUna ragazza è stata condannata a un anno e quattro mesi di carcere per aver accoltellato una coetanea durante una lite per il fidanzato.

Si parla di: Roma, getta acido sul compagno dal terrazzo: lui sceglie di non denunciare.

Grande Fratello, sentenza pesante per l’ex concorrente: ha sfregiato il fidanzato durante una liteEx concorrente del Grande Fratello sfregia l’ex fidanzato con un bicchiere: arriva la sentenza del giudice. Mentre arriva la notizia che la figlia di Sonia Bruganelli torna a casa dopo giorni in osped ... donnaglamour.it

Ex concorrente del Grande Fratello sfregiò il fidanzato: Yulia Naomi Bruschi condannata a 2 anni e quattro mesiL'ex concorrente del Grande Fratello, Yulia Naomi Bruschi, 28 anni, è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per ... fanpage.it