Lite per il fidanzato condannata la ragazza che ha accoltellato una coetanea | un anno e quattro mesi di carcere

Una ragazza è stata condannata a un anno e quattro mesi di carcere per aver accoltellato una coetanea durante una lite per il fidanzato. La sentenza prevede anche il pagamento di 10mila euro di provvisionale a favore della vittima. La vicenda si è svolta in presenza di testimoni e si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

A Torino, era scesa in strada armata dopo una serie di messaggi inquietanti (“Ti ammazzo viva”) e sosteneva di aver agito per legittima difesa Condannata a un anno e quattro mesi di carcere, deve risarcire subito la sua rivale con 10mila euro di provvisionale. Oggi, 12 marzo, è terminato così il processo alla 21enne imputata per lesioni. Aveva accoltellato una coetanea alle due di notte del 19 settembre 2025 a Torino, in via Carena. La difende l’avvocata Vittoria Canavera. L’imputata, a differenza della vittima parte civile con l’avvocato Edoardo Vizzari, non ha partecipato di persona alla lettura del dispositivo. Sperava di essere assolta e sosteneva di aver agito per legittima difesa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

