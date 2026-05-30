Una donna di 39 anni di origine bulgara è stata arrestata dai carabinieri a Firenze dopo aver sottratto un portafogli dalla borsa di un’anziana il 27 maggio. La sospettata è stata individuata e fermata nelle ore successive all’episodio. L’arresto è stato effettuato poco tempo dopo il tentativo di furto. La donna si trova ora in custodia e dovrà rispondere di furto con destrezza.

Firenze, 30 maggio 2026 – E’ stata individuata e arrestata dai carabinieri la donna di 39 anni, di origine bulgara, che lo scorso 27 maggio a Firenze ha sfilato dalla borsa di un’anziana il portafogli. Il furto con destrezza è avvenuto all’interno di un negozio di abbiglimento nella centralissima piazza della Repubblica. Per la donna, già nota alle forze dell'ordine, il giudice ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La 39enne, secondo quanto spiegato dai militari, è stata sorpresa nello store mentre avvicinava una 74 anni che faceva shopping: dopo aver inserito... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfila il portafogli dalla borsa di un’anziana, nei guai una borseggiatrice a Firenze

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