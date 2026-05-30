Una donna è stata sorpresa mentre cercava di sottrarre il portafoglio da una borsa in un negozio di Firenze. La vittima, una donna di 74 anni, stava facendo acquisti in un punto vendita di Zara in Piazza della Repubblica. La sospettata, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dai carabinieri mentre tentava di scappare.

La donna, già note alle forze dell’ordine, è stata sorpresa all’interno del negozio “Zara” in Piazzadella Repubblica, mentre asportava il portafoglio dalla borsa di una signora di 74 anni, che stava facendo shopping. I militari notavano che la donna, dopo aver inserito la mano all’interno della borsa che la vittima portava a tracolla, aveva sfilato qualcosa e lo aveva nascosto sotto alcuni capi di abbigliamento, prelevati all’interno del negozio stesso, per poi dirigersi velocemente verso l’uscita. Il tempestivo intervento dei due Carabinieri consentiva di bloccare la donna e recuperare immediatamente la refurtiva, riconsegnata alla vittima, che non si era accorta di nulla. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: sfila il portafogli dalla borsa di una donna. Bloccata dai carabinieri mentre scappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brandisce una catena di metallo contro i passanti, donna bloccata dai carabinieriUna donna di 44 anni è stata denunciata dai carabinieri di Ariano nel Polesine dopo aver minacciato i passanti brandendo una catena di metallo.

Inseguimento da film sul Sempione: scappa dai carabinieri e tampona una donnaUn inseguimento si è svolto questa mattina tra le vie del centro e la periferia, con un veicolo che ha tentato di sfuggire ai controlli delle forze...