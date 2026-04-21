Sfila il cellulare dalla borsa di una ragazza e lo passa alla complice coppia finisce in carcere
Lunedì 20 aprile 2026, due persone sono state arrestate dalla polizia locale in centro città. Un uomo algerino nato nel 1974 e una donna italiana nata nel 1991 sono state identificate come responsabili di aver sottratto con destrezza il cellulare di una ragazza, passando il dispositivo a una complice. La coppia è stata poi condotta in carcere. L'episodio si è verificato nelle aree frequentate dalla movida cittadina.
Nella giornata di lunedì 20 aprile 2026 il personale della polizia locale ha arrestato due persone, un cittadino algerino del 1974 e una cittadina italiana del 1991, in quanto ritenuti responsabili di un furto con destrezza, consumato ai danni di una ragazza nelle zone centrali della movida.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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