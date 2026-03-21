Il Liverpool ha subito una sconfitta contro il Brighton, segnando un altro risultato negativo in questa stagione. La squadra di Slot sta vivendo un momento difficile e la sua posizione sulla panchina è sotto pressione. Al momento, ci sono due nomi che vengono considerati come possibili sostituti. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

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© Calcionews24.com - Liverpool, altra sconfitta col Brighton! Traballa la panchina di Slot: due nomi caldi per sostituirlo

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