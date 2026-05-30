Sfida STEM a Reggio | 167 studenti creano giocattoli innovativi

Notizia in breve

A Reggio Emilia si è svolta una sfida STEM con 167 studenti, che hanno progettato giocattoli innovativi. Nelle categorie delle scuole elementari e medie sono stati premiati progetti che hanno trasformato disegni in prototipi meccanici funzionanti. La competizione ha coinvolto giovani che hanno sviluppato soluzioni creative e tecniche per i loro giochi. I vincitori sono stati selezionati sulla base dell’originalità e della realizzabilità dei prototipi presentati.