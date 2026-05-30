Sfida STEM a Reggio | 167 studenti creano giocattoli innovativi
A Reggio Emilia si è svolta una sfida STEM con 167 studenti, che hanno progettato giocattoli innovativi. Nelle categorie delle scuole elementari e medie sono stati premiati progetti che hanno trasformato disegni in prototipi meccanici funzionanti. La competizione ha coinvolto giovani che hanno sviluppato soluzioni creative e tecniche per i loro giochi. I vincitori sono stati selezionati sulla base dell’originalità e della realizzabilità dei prototipi presentati.
? Domande chiave Quali progetti hanno vinto le categorie delle elementari e medie?. Come hanno trasformato un semplice disegno in un prototipo meccanico?. Chi sono gli studenti che rappresenteranno Reggio alla finale di Bormio?. Dove presenteranno il loro Mini Bowling i vincitori di Luzzara?.? In Breve 167 studenti coinvolti tra 13 classi quinte primarie e 34 seconde medie.. Vincitori di Villa Minozzo accedono alla finale nazionale di Federmeccanica a Bormio.. Classe IIB Fermi di Luzzara presenta Mini Bowling a Verona il 26 novembre.. Progetto Eureka! Funziona! nasce dalla sinergia tra Federmeccanica e Ministero dell'Istruzione.. Sedicicentosessantasette studenti della provincia di Reggio Emilia hanno messo alla prova le proprie capacità tecniche presso l’Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio al Parco dell’Innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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