Aosta 84 studenti in sfida | creano giocattoli meccanici da soli

Notizia in breve

Ottantaquattro studenti hanno partecipato a una sfida per creare giocattoli meccanici autonomamente, senza l'intervento dei docenti. Durante l’attività, hanno progettato e realizzato i loro prototipi, dando loro nomi scelti da loro stessi. La competizione ha coinvolto i giovani inventori nella fase di ideazione e costruzione dei giocattoli, dimostrando capacità di lavoro indipendente e creatività. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato o sui nomi assegnati ai prototipi.