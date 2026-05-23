Aosta 84 studenti in sfida | creano giocattoli meccanici da soli
Ottantaquattro studenti hanno partecipato a una sfida per creare giocattoli meccanici autonomamente, senza l'intervento dei docenti. Durante l’attività, hanno progettato e realizzato i loro prototipi, dando loro nomi scelti da loro stessi. La competizione ha coinvolto i giovani inventori nella fase di ideazione e costruzione dei giocattoli, dimostrando capacità di lavoro indipendente e creatività. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato o sui nomi assegnati ai prototipi.
? Domande chiave Come hanno fatto gli studenti a progettare tutto senza l'aiuto dei docenti?. Quali nomi hanno dato i piccoli inventori ai loro prototipi meccanici?. Chi sono i vincitori delle categorie primaria e secondaria della sfida?. Perché questo metodo di apprendimento autonomo è fondamentale per il futuro?.? In Breve 84 studenti di tre scuole valdostane hanno partecipato alla fase regionale ad Aosta.. Progetto Eureka! coinvolge 18.500 bambini su 3.500 kit distribuiti in 51 province.. Vincitori categoria primaria Saint-Roch, categoria secondaria ex equo Valdigne Mont-Blanc.. Iniziativa organizzata da Confindustria Valle d’Aosta presso la sede società Avda. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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