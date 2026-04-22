Nascondeva merce per 167 euro sotto i vestiti arrestato giovane ' in trasferta' da Reggio Emilia

Un giovane è stato arrestato dopo aver tentato di uscire senza pagare da un supermercato di strada Canaletto sud. Durante il controllo, sono stati trovati nascosti sotto i vestiti prodotti di cosmesi e per l’igiene personale dal valore complessivo di circa 167 euro. Il ragazzo, in trasferta da Reggio Emilia, è stato fermato mentre cercava di lasciare il negozio senza aver effettuato il pagamento.

E' stato fermato mentre cercava di uscire senza pagare dall'Esselunga di strada Canaletto sud con prodotti di cosmesi e per l’igiene personale dal valore complessivo di circa 167 euro. E' successo lo scorso lunedì quando nel corso della mattina i carabinieri di Modena hanno tratto in arresto un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ruba 400 euro di merce dal supermercato nascondendola sotto i vestiti: scoperto e arrestatoNel primo pomeriggio dello scorso 4 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 41 anni,... Reggio Emilia, primario arrestato mentre intascava 100 euro in neroA Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, un medico ortopedico, primario di più unità operative, è stato arrestato mentre intascava 100 euro in...