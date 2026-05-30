Sfera Ebbasta il dissing con Rondo De Sosa | volano insulti Cosa è successo

Tra i due trapper si è verificato uno scontro sui social, in particolare attraverso le Instagram stories. Nei giorni scorsi, sono stati condivisi insulti e dichiarazioni offensive da entrambe le parti. La discussione si è sviluppata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui motivi alla base del dissing. La vicenda riguarda esclusivamente contenuti condivisi sui social media e non sono stati riportati sviluppi ulteriori o interventi legali.

(Adnkronos) – Dissing tra Sfera Ebbasta e Rondo De Sosa. Negli ultimi giorni tra i due trapper si è acceso uno scontro consumato sui social attraverso le Instagram stories. Secondo quanto trapela, a causare il dissing tra Sfera Ebbasta, nome d'arte di Gionata Boschetti, e Rondo De Sosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, sarebbe stato un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RONDO DA SOSA DISSA SFERA EBBASTA!!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sfera Ebbasta X New Era: arriva la prima collaborazione del brand con un’artista italiano

Da Tony Pitony a Sfera Ebbasta: all'Ippodromo del Visarno i grandi concerti di "Florence Music Festival"Dal 27 giugno al 12 luglio 2026, l'Ippodromo del Visarno a Firenze ospiterà il Florence Music Festival, una rassegna musicale che prevede spettacoli...

Argomenti più discussi: Scoppia il dissing tra Rondo e Sfera Ebbasta: volano archi e frecce!; Sfera Ebbasta si sta frequentando con una ragazza: chi è lei?.

Napoli, Sfera Ebbasta in concerto stasera al MaradonaTatuaggi, collane, capelli tinti. E linguaggio forte, anzi fortissimo, dissing tra colleghi, polemiche a muso duro e magari anche qualche problema con la legge. È il mondo della trap italiana, il cui ... napoli.repubblica.it

Sfera Ebbasta punge Salmo sul cachet rifiutato: Me lo sono preso senza pensarciRifiutare un assegno da capogiro, per di più in diretta tv? Sembra incredibile ma è proprio quello che ha fatto Salmo, che di fronte a un cachet di 1 milione di euro offerto da X Factor ha detto no, ... dilei.it