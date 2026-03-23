Audace, inconfondibilmente milanese e pensata tanto per il palco quanto per la strada. New Era, brand leader globale nell’headwear, ha stretto una collaborazione esclusiva con l’icona della musica italiana Sfera Ebbasta, portando con sé tutta l’energia di Milano. Si tratta della prima collaborazione del brand con un artista italiano, un incontro tra cultura, moda e musica. Il lancio coincide con il decimo anniversario di XDVR, l’album che ha segnato il debutto di Sfera Ebbasta e ha ridefinito i canoni della scena musicale moderna in Italia. Il drop è guidato da due modelli 59FIFTY Fitted nelle colorazioni rosso e nero. La corona è avvolta da un ricamo panoramico dello skyline di Milano, un tributo a 360° alla città che ha formato l’artista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sfera Ebbasta X New Era: arriva la prima collaborazione del brand con un’artista italiano

Articoli correlati

Leggi anche: Vasco e Sfera Ebbasta, generazioni a confronto

Leggi anche: Da Sfera Ebbasta a Shiva: la trap milanese protagonista dello show Pdf Channel

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sfera Ebbasta

Temi più discussi: Sfera Ebbasta in concerto a Treviso: è l’unica data a Nordest; Sfera Ebbasta festeggia 10 anni di carriera con un tour: il Trap King in concerto al Velodromo; SFERA EBBASTA cinque nuovi concerti per questa estate [Info e Biglietti]; Sfera Ebbasta annuncia nuove date live per questa estate.

Sfera Ebbasta in concerto il 12 luglio alla Visarno ArenaDopo il grande entusiasmo registrato per gli show negli stadi, dove Sfera si prepara a vivere con il suo pubblico tre notti all’insegna della $€LEBRATION. corrierenazionale.it

Concerti, l’estate live di Sfera Ebbasta fa tappa a FirenzePrende sempre più forma l’estate live di Sfera Ebbasta. Dopo il grande entusiasmo registrato per gli show negli stadi, dove Sfera si prepara a vivere con il suo pubblico tre notti all’insegna della $€ ... 055firenze.it

SFERA EBBASTA • SALERNO 25 LUGLIO 2026 Bus disponibile A/R CHAT 351 528 9436 gitemania.com facebook

Sfera Ebbasta a SalernoSounds 2026, lo show del Trap King x.com