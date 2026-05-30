Il consiglio comunale di Sesto ha approvato l’utilizzo di oltre 6,1 milioni di euro derivanti dall’avanzo di bilancio. La decisione riguarda la seconda applicazione di questa somma, destinata a nuovi investimenti. La delibera consente di destinare i fondi a progetti di sviluppo e miglioramento della città. La votazione si è conclusa con il via libera all’operazione finanziaria.

Oltre 6,1 milioni di nuovi investimenti. Il consiglio comunale ha dato il via libera alla seconda applicazione dell’avanzo di bilancio. Oltre a ulteriori 2,6 milioni per completare i lavori alla caserma dei carabinieri di via Pirandello (in totale la spesa ammonta a 4 milioni) e 650mila euro per la manutenzione del Commissariato di Polizia di via Fiume, la nuova variazione si concentra soprattutto su verde e strade. "Negli anni abbiamo trasformato l’esercizio finanziario del Comune in un potente strumento di rilancio e di sviluppo della città, capace di investire in tutti i settori chiave del territorio, senza compromettere gli equilibri del conto economico", ha sottolineato il sindaco Roberto Di Stefano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, via libera all’avanzo di bilancio. Oltre 6 milioni di nuovi investimenti

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