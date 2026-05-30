Sesto via libera all’avanzo di bilancio Oltre 6 milioni di nuovi investimenti
Il consiglio comunale di Sesto ha approvato l’utilizzo di oltre 6,1 milioni di euro derivanti dall’avanzo di bilancio. La decisione riguarda la seconda applicazione di questa somma, destinata a nuovi investimenti. La delibera consente di destinare i fondi a progetti di sviluppo e miglioramento della città. La votazione si è conclusa con il via libera all’operazione finanziaria.
Oltre 6,1 milioni di nuovi investimenti. Il consiglio comunale ha dato il via libera alla seconda applicazione dell’avanzo di bilancio. Oltre a ulteriori 2,6 milioni per completare i lavori alla caserma dei carabinieri di via Pirandello (in totale la spesa ammonta a 4 milioni) e 650mila euro per la manutenzione del Commissariato di Polizia di via Fiume, la nuova variazione si concentra soprattutto su verde e strade. "Negli anni abbiamo trasformato l’esercizio finanziario del Comune in un potente strumento di rilancio e di sviluppo della città, capace di investire in tutti i settori chiave del territorio, senza compromettere gli equilibri del conto economico", ha sottolineato il sindaco Roberto Di Stefano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Roseto: bilancio in attivo con 2 milioni, via libera ai nuovi investimentiIl Consiglio comunale di Roseto ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un avanzo di 2 milioni di euro.
Bilancio Comune di Bologna 2025: avanzo da 70 milioni e record di investimentiIl bilancio del Comune di Bologna per il 2025 mostra un avanzo di circa 70,8 milioni di euro, con entrate e spese di competenza che superano 1,23...
Temi più discussi: Sesto, via libera all’avanzo di bilancio. Oltre 6 milioni di nuovi investimenti; Il libico Al Buti a processo all'Aia, una vittima spiega: Torture conseguenza delle politiche italiane ed europee; Terme, inizia l’era Gironi: all’orizzonte il via libera ai bilanci 2024 e 2025; Clamoroso al Roland Garros: Sinner crolla fisicamente e viene eliminato da Cerundolo al quinto set.
Via libera dall’Enac per la tramvia di Sesto fiorentino facebook
Terme, inizia l’era Gironi: all’orizzonte il via libera ai bilanci 2024 e 2025Passaggio di consegne tra Quercioli e il nuovo amministratore della società. Il messaggio: La continuità aziendale è l’obiettivo del mio mandato ... msn.com
Tramvia, via libera di Enac al progetto della linea Peretola-Sesto Fiorentino. La soddisfazione di GianiFirenze, 6 maggio 2026 – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani esprime la sua soddisfazione perché l'ultimo parere, di Enac, necessario per l'approvazione del progetto definitivo della ... lanazione.it