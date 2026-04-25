Roseto | bilancio in attivo con 2 milioni via libera ai nuovi investimenti

Il Consiglio comunale di Roseto ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un avanzo di 2 milioni di euro. La decisione permette di destinare queste risorse a nuovi investimenti e a cantieri di rilievo sul territorio. La scelta riguarda interventi e progetti pianificati dall’amministrazione per migliorare i servizi e le infrastrutture locali. La delibera è stata adottata all’unanimità durante l’ultima seduta.

? Cosa sapere Il Consiglio di Roseto approva il bilancio 2025 con un avanzo di 2 milioni di euro.. Le risorse liberate finanzieranno nuovi investimenti e cantieri strategici sul territorio comunale.. Il Consiglio Comunale di Roseto ha approvato ieri sera il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, confermando un avanzo superiore ai due milioni di euro che apre la strada a nuovi investimenti nel territorio. La seduta amministrativa ha sancito ufficialmente la chiusura del ciclo di programmazione finanziaria, registrando il sostegno compatto delle forze di maggioranza. I numeri che emergono dal documento contabile delineano un quadro di stabilità per l’ente, con un risultato di amministrazione complessivo che tocca la quota di 27.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto: bilancio in attivo con 2 milioni, via libera ai nuovi investimenti Notizie correlate Aquila vola: 16 milioni per nuovi investimenti e conti in attivoIl Consiglio provinciale dell’Aquila ha dato il via libera all’unanimità al Rendiconto 2025, un documento contabile che certifica la solidità... Nuovi investimenti per gli edifici scolastici: via libera ad interventi per 2,5 milioni di euroVia libera della Provincia di Parma a nuovi investimenti negli edifici scolastici.