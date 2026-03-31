Bilancio Comune di Bologna 2025 | avanzo da 70 milioni e record di investimenti

Da bolognatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio del Comune di Bologna per il 2025 mostra un avanzo di circa 70,8 milioni di euro, con entrate e spese di competenza che superano 1,23 miliardi di euro. Il documento evidenzia anche un record di investimenti rispetto agli anni precedenti. La situazione finanziaria dell’ente si presenta complessivamente stabile e in crescita rispetto ai dati degli anni passati.

Il rendiconto si chiude con conti solidi: crescono entrate e spese per sociale e scuola, mentre il 2025 segna l’anno chiave degli investimenti legati al Pnrr. Più risorse anche per servizi e welfare Il rendiconto 2025 del Comune di Bologna fotografa una situazione complessivamente positiva, con entrate e spese di competenza che superano 1,23 miliardi di euro e un avanzo disponibile di circa 70,8 milioni. Un dato che conferma la tenuta dei conti pubblici, in un contesto economico complesso, segnato dall’aumento dei costi e dagli effetti delle politiche nazionali sui trasferimenti agli enti locali. Le entrate correnti raggiungono i 744,9 milioni di euro, con un incremento di oltre 32 milioni rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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