Servizio idrico integrato più vicina la gestione di Sorical anche per le fognature

La gestione del servizio idrico integrato sta passando dal Comune a Sorical, con un accordo che riguarda anche le fognature. La giunta ha approvato un atto che stabilisce le linee guida per definire i dettagli dell’accordo con la società in house di Arrical, in particolare sulle riscossioni e sui risarcimenti. L’obiettivo è di velocizzare le procedure legate alla gestione del servizio.

Va avanti il passaggio di consegne da Comune a Sorical nella gestione del servizio idrico integrato. Nei giorni scorsi la giunta ha deliberato l'atto di indirizzo per definire l'accordo con la società in house di Arrical su riscossioni e risarcimenti, e soprattutto accelerare i tempi di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Servizio idrico integrato, PD: "Gestione senza regole e senza controllo"In vista dell'assemblea territoriale idrica di Catania, fissata per domani, il Partito Democratico voterà contro l'approvazione del piano d'ambito e... Nuova convenzione per il Servizio Idrico Integrato: 1,3 milioni di investimenti all'anno fino al 2040L’obiettivo condiviso è stato quello di avviare un programma di investimenti costanti con continuità operativa: sono infatti previsti interventi... Temi più discussi: Servizio idrico integrato, più vicina la gestione di Sorical anche per le fognature; Dalla sorgente Nossana ai depuratori: come funziona la rete idrica bergamasca; Servizio idrico: a Verona tariffe tra le più basse in Veneto; Gruppo CAp e Anaci insieme per un servizio idrico più efficiente nei condomini. Gruppo CAP con Anaci per un servizio idrico più efficiente nei condominiL'accordo, della durata di 48 mesi, riconosce il ruolo strategico degli amministratori di condominio come punto di raccordo tra il gestore e migliaia di utenti ... msn.com Servizio idrico integrato, il sindaco di Pescolanciano annuncia una protesta clamorosa: «Mi incatenerò davanti alla sede della GRIM»PESCOLANCIANO - Una protesta forte, simbolica e destinata a far rumore. Il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, ha annunciato una ... molisenetwork.net Gruppo CAp e Anaci insieme per un servizio idrico più efficiente nei condomini x.com AGGIORNAMENTO RUZZO RETI ORE 10 COMUNI VARI - Interruzione idrica 5 aprile Persistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano. Per questo motivo, potranno verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico anche - facebook.com facebook