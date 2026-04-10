Una borsa di studio in onore del Moro | gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsa
Il 9 aprile si terrà una cerimonia nell’aula magna di un istituto tecnico di Ravenna, in occasione del 20° anniversario dalla morte di un ex studente. Sei borse di studio saranno assegnate in memoria di Fabio Montanari, diplomatosi nel 1990 in un istituto geometri. Gli ex compagni di classe ricorderanno il loro amico scomparso prematuramente nel 2006. La cerimonia vedrà la partecipazione di alcuni di loro, unendosi nel ricordo di Fabio.
Sei borse di studio per ricordare un amico che non c'è più. Giovedì 9 aprile nell’aula magna dell’istituto tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna, un gruppo di ex compagni di Fabio Montanari, diplomatosi nel 1990 all'istituto geometri “Camillo Morigia” e scomparso prematuramente nel 2006 a causa di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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