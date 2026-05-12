Premio Unicef e borsa di studio De Pandis a 5 alunni casertani

Cinque studenti di Caserta sono stati premiati nell’ambito del progetto “Io Cittadino”, promosso dall’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Pietramelara. L’iniziativa è stata organizzata dal dirigente scolastico in collaborazione con Lia Pannitti, presidente della sezione provinciale Unicef Caserta, e con il supporto della borsa di studio “De Pandis”. La cerimonia di premiazione ha riconosciuto i risultati dei giovani coinvolti nel progetto.

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