Premio Unicef e borsa di studio De Pandis a 5 alunni casertani

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque studenti di Caserta sono stati premiati nell’ambito del progetto “Io Cittadino”, promosso dall’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Pietramelara. L’iniziativa è stata organizzata dal dirigente scolastico in collaborazione con Lia Pannitti, presidente della sezione provinciale Unicef Caserta, e con il supporto della borsa di studio “De Pandis”. La cerimonia di premiazione ha riconosciuto i risultati dei giovani coinvolti nel progetto.

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Cinque studenti casertani premiati nell'ambito del progetto “Io Cittadino” promosso da Vincenzo Di Lauro, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Pietramelara, d'intesa con Lia Pannitti, presidente della sezione provinciale Unicef Caserta, Antonio De Pandis.🔗 Leggi su Casertanews.it

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