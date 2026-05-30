Un commentatore su Repubblica ha attribuito le difficoltà del campo largo alla diversa natura dell’elettorato progressista, descritto come più critico ed esigente. La sua analisi si concentra sulla percezione che l’elettore di centrodestra, invece, si basi principalmente sulla risposta negativa alle questioni migratorie. La riflessione si inserisce in un contesto di analisi politica e comunicativa, senza approfondimenti su dati o eventi specifici.

Michele Serra, nella sua rubrica “ L’Amaca ” su Repubblica, attribuisce le difficoltà del campo largo anche alla diversa natura dell’elettorato progressista, definito “più critico e più esigente”. Una lettura che finisce però per contrapporre implicitamente gli elettori del centrodestra, descritti come più facilmente mobilitabili da temi come l’immigrazione. Più precisamente: il giornalista certifica la crisi del campo largo e prova a spiegare le difficoltà delle opposizioni. Nella sua Amaca, però, la riflessione oscilla tra pregiudizio e spocchia, finendo per trasformarsi in una semplicistica contrapposizione dai toni nettamente tranchant. Insomma, c’è qualcosa di bizzarro, di straniante, ma al contempo anche di vagamente rassegnato nell’appuntamento editoriale di Michele Serra con la sua rubrica su la Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Serra su Repubblica tra spocchia e insulto per spiegare il flop campo largo: l’elettore di centrodestra? Gli basta un no ai migranti

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