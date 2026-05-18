Sondaggi politici distanza ridotta tra centrodestra e centrosinistra | il campo largo resta avanti
Gli ultimi sondaggi politici mostrano una diminuzione del divario tra il centrodestra e il centrosinistra, con il campo largo che rimane in testa. Il vantaggio del centrosinistra si è ridotto rispetto alle rilevazioni precedenti, e le differenze tra le due principali coalizioni risultano più strette. La situazione riflette un quadro di equilibrio crescente tra le forze politiche che si contendono il consenso degli elettori in Italia.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il vantaggio del centrosinistra si assottiglia Gli ultimi sondaggi politici fotografano uno scenario sempre più equilibrato tra le due principali coalizioni italiane. Secondo le rilevazioni più recenti, il cosiddetto campo largo di centrosinistra mantiene un lieve vantaggio sul centrodestra, ma il distacco appare ormai minimo e la sfida resta apertissima in vista delle future elezioni politiche. La coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre forze centriste si attesterebbe attorno al 45,8% dei consensi, mentre il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia inseguirebbe a circa 45,3%, con una differenza di appena mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)
Sullo stesso argomento
Sondaggi politici: il campo largo avanti di mezzo punto sul centrodestra che, però, accorcia la distanzaDopo la batosta referendaria incassata dalla maggioranza di Giorgia Meloni, il panorama politico italiano è in fermento.
Sondaggi politici, sfida serrata tra centrodestra e campo largo: FdI resta primo, cresce la partecipazioneÈ una sfida sempre più serrata, di quelle che si seguono con l’attenzione di una finale: gli ultimi sondaggi politici scattati tra il 30 e il 31...
Sondaggi politici: distanza ridotta tra centrodestra e campo largoSondaggi politici: il centrodestra resta avanti con il 46% delle preferenze, ma cala dello 0,4% rispetto al 25 aprile. Il campo largo si attesta al 45,2% guadagnando lo 0,1%. corrierenazionale.it
Sondaggi politici, crollo del Centrodestra in pochi mesi. Rielezione a rischioSondaggi politici, rispetto a inizio anno il Centrodestra è crollato. Ma c'è l'effetto Vannacci da considerare. money.it