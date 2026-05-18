Sondaggi politici distanza ridotta tra centrodestra e centrosinistra | il campo largo resta avanti

Gli ultimi sondaggi politici mostrano una diminuzione del divario tra il centrodestra e il centrosinistra, con il campo largo che rimane in testa. Il vantaggio del centrosinistra si è ridotto rispetto alle rilevazioni precedenti, e le differenze tra le due principali coalizioni risultano più strette. La situazione riflette un quadro di equilibrio crescente tra le forze politiche che si contendono il consenso degli elettori in Italia.

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