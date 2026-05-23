il campo largo scommette su venezia e sfida il centrodestra

Il prossimo 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in 743 comuni italiani. La campagna elettorale è in fase finale, con il Campo largo che punta su Venezia e sfida il centrodestra. Gli elettori saranno chiamati a votare per rinnovare i sindaci e i consigli comunali. Le urne saranno aperte in due giornate consecutive. La partecipazione si prevede elevata, con diverse coalizioni in competizione per le amministrazioni locali.

Inizia il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’appuntamento al voto è in programma in 743 comuni. Tra questi, 18 capoluoghi di provincia. C’è anche Venezia. Qui il centrosinistra punta a conquistare il capoluogo lagunare dopo la fine del ciclo da sindaco di Luigi Brugnaro (per 11 anni alla guida della città). La segretaria del Pd Elly Schlein ha scelto di chiudere la campagna elettorale nel capoluogo veneto per sostenere il candidato dem. Il centrosinistra p unta sul senatore del Pd e segretario regionale Andrea Martella. Il centrodestra gioca la carta dell’assessore uscente Simone Venturini. I l candidato del centrosinistra sostenuto da diverse forze politiche: da Rifondazione a Italia viva e Radicali, passando per Avs e M5s. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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