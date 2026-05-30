Sermoneta | i diciottenni ricevono la Costituzione per il 2 giugno

Notizia in breve

A Sermoneta, i giovani di 18 anni riceveranno ufficialmente la Costituzione italiana in occasione del 2 giugno. Nei giorni precedenti, sono stati organizzati eventi e incontri, inclusa una mostra dedicata ai diritti femminili. È prevista anche una presenza speciale che parlerà ai ragazzi, anche se l’identità dell’ospite non è stata ancora comunicata. Le attività si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e sono rivolte a coinvolgere i giovani nella conoscenza delle istituzioni e dei diritti fondamentali.