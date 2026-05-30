Sermoneta | i diciottenni ricevono la Costituzione per il 2 giugno
A Sermoneta, i giovani di 18 anni riceveranno ufficialmente la Costituzione italiana in occasione del 2 giugno. Nei giorni precedenti, sono stati organizzati eventi e incontri, inclusa una mostra dedicata ai diritti femminili. È prevista anche una presenza speciale che parlerà ai ragazzi, anche se l’identità dell’ospite non è stata ancora comunicata. Le attività si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e sono rivolte a coinvolgere i giovani nella conoscenza delle istituzioni e dei diritti fondamentali.
? Domande chiave Chi sarà l'ospite speciale che parlerà ai giovani di Sermoneta?. Cosa vedranno i diciottenni nella mostra dedicata ai diritti femminili?. Perché il Comune ha scelto questo doppio anniversario storico?. Come influenzerà questo gesto il futuro impegno civile dei ragazzi?.? In Breve Cerimonia martedì 2 giugno ore 17 presso la Loggia dei Mercanti di Sermoneta.. Celebrazione degli 80 anni del referendum repubblicano e del suffragio femminile.. Partecipazione dell'ex deputata Sesa Amici alla mostra sulle conquiste delle donne.. Roberto Paolo Calvani coordina l'iniziativa per le politiche giovanili del Comune.. Sermoneta celebra la democrazia consegnando la Costituzione ai diciottenni il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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